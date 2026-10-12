Süper Lig devi için doping iddiası: 1,5 yıllık ceza alacaklar
11:23, 12/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 11:24, 12/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Dört büyük için çarpıcı iddia.
Eski futbolcu ve teknik direktör Ümit Özat, Türk futbolunda gündem yaratacak bir doping iddiasını dile getirdi. Dört büyük kulüpten birinin altyapısında doping olayı yaşandığını öne süren Özat, 1,5 yıllık ceza uygulanacağını ifade etti.
Türk futbolunda doping iddiası gündeme geldi. Eski futbolcu ve teknik direktör Ümit Özat, yaptığı açıklamada dört büyük kulüpten birinin altyapısında doping olayı yaşandığını öne sürdü. Özat’ın sözleri dikkat çekerken, hangi kulübü kastettiğine ilişkin herhangi bir isim paylaşmaması merak uyandırdı.
“İsim vermeyeceğim”
İddiasını dile getirirken kulüp ismini açıklamayacağını belirten Ümit Özat, olayla ilgili ceza sürecine ilişkin de değerlendirmede bulundu.
Özat, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“4 büyük takımlarımızdan bir tanesinin alt yapısında doping olayı var! İsim vermeyeceğim. 1.5 yıl ceza alacaklar.”
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