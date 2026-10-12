Süper Lig devi için doping iddiası: 1,5 yıllık ceza alacaklar

Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var, hangi kanalda yayınlanacak? 13 Ekim maç programı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı başlıyor. Galatasaray, sahasında Barcelona'yı ağırlarken Fenerbahçe yarın Aston Villa deplasmanında puan mücadelesi verecek. Futbolseverleri iki gün boyunca toplam 18 karşılaşma beklerken maçların başlama saatleri ve yayıncısı sporseverler tarafından merak konusu. İşte 13 Ekim Salı gününün Şampiyonlar Ligi maç programı, karşılaşmaların başlama saatleri ve yayıncı kanalları.