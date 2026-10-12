Serhat Polat'tan jeneriklik frikik golü

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 6. haftasında Karacabey Belediyespor'a konuk olan 1461 Trabzon FK, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın en çok konuşulan anı ise Serhat Polat'ın kullandığı frikik oldu.

Oldukça dar bir açıdan kaleyi deneyen 25 yaşındaki kanat oyuncusu, sol ayağıyla yaptığı vuruşta topu ağlara göndererek izleyenleri şaşırttı. Gol için “haftanın golü” yorumları yapıldı. Serhat Polat golünü "Elhamdülillah" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiye'deki ilk golü

Sezon başında Almanya ekibi Hallescher FC'den transfer edilen Serhat Polat, bu golle Türkiye'deki ilk gol sevincini yaşadı. Teknik direktör Olay Şahan'ın üç maçta ilk 11'de görevlendirdiği futbolcu, takımına şu ana kadar 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Sol ayağını etkili kullanan Serhat Polat, benzer frikik gollerine Almanya kariyerinde de imza atmıştı.

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