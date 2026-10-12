Sergen Yalçın'dan dünya yıldızına olay sözler: “Hemen gönderirim”
Yorumcu Sergen Yalçın, Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo hakkında gündem olan açıklamalarda bulundu. Portekizli yıldızın artık milli takımdan ayrılması gerektiğini savunan Yalçın, 41 yaşındaki futbolcuya yönelik sert ifadeler kullandı.
KAFA Sports YouTube kanalında konuşan Sergen Yalçın, Cristiano Ronaldo'nun kariyerinde önemli başarılara ulaştığını belirterek yıldız futbolcunun artık sahneden çekilmesi gerektiğini savundu.
Yalçın, “Ben olsam Cristiano Ronaldo'yu hemen gönderirim, anında paketlerim. Ne Ronaldo'su, Ronaldo mu kaldı ya? 41 yaşına gelmişsin, yapmışsın yapacağını, yeter. Bir bırak, bir uzaklaş şuradan derim” ifadelerini kullandı.
Ronaldo'nun milli takım kariyerine de değinen Yalçın, Portekizli yıldızın genç futbolcuların önünü açması gerektiğini dile getirdi.
Sergen Yalçın, "Artık şu milli takımdan kop da insanlar da sana saygı duysun artık. Önünü aç yani arkadan gelenlerin. Ronaldo, Portekiz Millî Takımı’nı çiftlik yapmış bence" diye konuştu.