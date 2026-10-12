Penaltı var mı? Erman Toroğlu Beşiktaş - Kocaelispor maçındaki pozisyonu değerlendirdi
Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kocaelispor'u 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Mücadeledeki tartışmalı pozisyonları değerlendiren Erman Toroğlu, çarpıcı ifadeler kullandı.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş sahasında Kocaelispor’u 2-1 mağlup etti. Erman Toroğlu karşılaşmanın bitiminin ardından Sözcü TV'deki programında açıklamalarda bulundu. Toroğlu, Beşiktaş-Kocaelispor maçındaki pozisyonları şöyle değerlendirdi:
"Karambolde iyi gördü"
Önce herkes el pozisyonuna gitti ama alakası yoktu. Sonra gözüküyor ki defans oyuncusu Beşiktaşlıyı hem tuttu hem çekti. Sana bana göre bir pozisyon değil net penaltı. Ve hakem verdi bunu VAR değil. O pozisyonda hakem neredeydi? O karambolde iyi gördü ve yakaladı.
"Boğa güreşinde bile penaltı"
Kaleci, oyuncunun ayağını tutuyor. Tutmasa topa rahat vuracak gol olacak. Bu pozisyon net penaltı ve kırmızı kart. Palamut gibi penaltı. Ama yabancı var geldi yırttın yerli VAR olsaydı ne olacaktı? Niye çağırmadı VAR? Görüntü kötü olabilir ama öyle bir görüntü var ki bu görüntüden daha iyi bir görüntü olmaz. Maç 2-2 olacaktı. Selçuk, futbolcular çalışmışlar ve sen bu penaltıyı vermiyorsun İspanyol. Sen bunu boğa güreşiyle karıştırdın. Boğa güreşinde bile penaltı olur. Anlamıyorum.
"Yerli VAR bu hatayı yapsaydı..."
Demek ki bu hakemler her yerde aynı. Günah hocam ya sen benim emeğimi çalıyorsun. Başkan dinlemedin, Yasin Kol'larla başın ağrıdı. Şimdi İspanyol hata yapınca yırttın Hacıosmanoğlu! Yerli VAR bu hatayı yapsaydı hop oturup hop kalkardın, Türkiye ayağa kalkardı. Ama görüyorsunuz, demek ki hakemler dünyanın her yerinde aynı. Şu pozisyon Beşiktaş’ın aleyhine olsaydı ne olacaktı acaba hayal edemiyorum... Bu penaltı oğlu penaltı. Senin aleyhine olsaydı ne olacaktı?