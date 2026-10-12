Penaltı var mı? Erman Toroğlu Beşiktaş - Kocaelispor maçındaki pozisyonu değerlendirdi

"Boğa güreşinde bile penaltı"





Kaleci, oyuncunun ayağını tutuyor. Tutmasa topa rahat vuracak gol olacak. Bu pozisyon net penaltı ve kırmızı kart. Palamut gibi penaltı. Ama yabancı var geldi yırttın yerli VAR olsaydı ne olacaktı? Niye çağırmadı VAR? Görüntü kötü olabilir ama öyle bir görüntü var ki bu görüntüden daha iyi bir görüntü olmaz. Maç 2-2 olacaktı. Selçuk, futbolcular çalışmışlar ve sen bu penaltıyı vermiyorsun İspanyol. Sen bunu boğa güreşiyle karıştırdın. Boğa güreşinde bile penaltı olur. Anlamıyorum.