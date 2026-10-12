A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü belli oluyor: Tecrübeli hoca teklife bakın ne yanıt verdi
A Milli Futbol Takımımız’da alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Vincenzo Montella ile yollar ayrılmıştı. Montella’nın yerine düşünülen isim de belli oldu ve ilk görüşmeler yapıldı.
TFF, Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığını açıklamıştı. Bu ayrılık sonrasında birçok ismin adı teknik direktörlük için anıldı.
Bu isimlerden birisinin de Shakhtar’da başarılı bir sezon geçiren Arda Turan olduğu biliniyor.
Sabah’ın haberine göre; Arda Turan’ın, yetkililere verdiği ilk cevap ortaya çıktı.
Arda Turan'ın federasyon yetkililerine "Kulübüm ayrılmamı istemez, ben de savaş varken yarı yolda bırakmam" dediği; buna karşılık TFF'den genç teknik adama "Hem kulüp hem de milli takımı çalıştırabilirsin" önerisinin iletildiği iddia edildi.
Arda Turan'ın Shakhtar ile bu konuyu değerlendirmek üzere görüşeceği aktarıldı.