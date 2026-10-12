UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta başlıyor: İşte maç programı
Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta yarın oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. Galatasaray, yarın sahasında İspanyol ekibi Barcelona'yı ağırlayacak. Fenerbahçe ise 14 Ekim Çarşamba günü İngiltere'nin Aston Villa takımına konuk olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftanın perdesi, yarın açılacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci hafta müsabakaları, 13 ve 14 Ekim'de oynanacak.
Turnuvadaki Türk temsilcilerinden Galatasaray, yarın sahasında İspanyol ekibi Barcelona'yı ağırlayacak. Fenerbahçe ise 14 Ekim Çarşamba günü İngiltere'nin Aston Villa takımına konuk olacak.
19.45 Lens (Fransa) - Sporting (Portekiz)
19.45 Sabah (Azerbaycan) - Slavia Prag (Çekya)
22.00 Arsenal (İngiltere) - Lille (Fransa)
22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Manchester United (İngiltere)
22.00 Inter (İtalya) - Club Brugge (Belçika)
22.00 Leipzig (Almanya) - PSV (Hollanda)
22.00 Viking (Norveç) - Bayern Münih (Almanya)
22.00 Villarreal (İspanya) - Napoli (İtalya)
19.45 Feyenoord (Hollanda) - Como (İtalya)
19.45 LASK (Avusturya) - Liverpool (İngiltere)
22.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Borussia Dortmund (Almanya)
22.00 Manchester City (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa)
22.00 Real Betis (İspanya) - Porto (Portekiz)
22.00 Roma (İtalya) - Real Madrid (İspanya)
22.00 Slovan Bratislava (Slovakya) - Stuttgart (Almanya)
22.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - AEK (Yunanistan)