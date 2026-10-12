Barcelona Galatasaray maçına 4 eksikle geliyor: Kamp kadrosu belli oldu
10:48, 12/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 10:49, 12/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray sahasında Barcelona’yı konuk edecek. Bu mücadele öncesinde Barcelona’nın Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak Barcelona’da kamp kadrosu açıklandı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre İstanbul'a kafilesinde 4 futbolcu yer almadı.
Barcelona'dan yapılan açıklamaya göre Raphinha, Frenkie De Jong, Andreas Christensen ve Roony Bardghji Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.
İşte Barcelona’nın Galatasaray maçı kamp kadrosu
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