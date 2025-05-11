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Süper Lig ekipleri Yunus Efe Sarıkaya'yı takip ediyor

Süper Lig ekipleri Yunus Efe Sarıkaya'yı takip ediyor

13:0611/05/2025, Pazar
DHA
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Yunus Efe Sarıkaya'nın güncel piyasa değeri 50 bin euro.
Yunus Efe Sarıkaya'nın güncel piyasa değeri 50 bin euro.

2. Lig Beyaz Grup'ta sezonu küme düşerek tamamlayan Altay'da genç savunma oyuncusu Yunus Efe Sarıkaya'nın Süper Lig ekiplerinin radarına girdiği öğrenildi.

Süper Lig kulüplerinde görev yapan scout ekiplerinin, genç futbolcu Yunus Efe Sarıkaya'yla ilgili Altaylı kurmaylardan detaylı bilgiler aldığı belirtildi.


Siyah-beyazlı formayla ligde oynadığı 32 maçın 30'unda ilk 11'de şans bulan 19 yaşındaki stoper, toplam 2 bin 738 dakika sahada kaldı. Ligde 1 kez rakip fileleri sarsan Yunus Efe, ocak ayında U19 Milli Takımı'nın kampına katılmıştı.




Profesyonel sözleşmesi yok

Altay'ın amatör statüde oynayan genç isimden bonservis geliri elde etmesi için oyuncuya profesyonel sözleşme imzalatması gerekiyor.


Yunus Efe mukavele imzalamazsa İzmir ekibinin futbolcunun transfer olacağı kulüpten yetiştirme tazminatı alma hakkı bulunuyor.






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#Yunus Efe Sarıkaya
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