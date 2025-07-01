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Süper Lig tarihinin ilk Ürdünlü futbolcusu: İbrahim Sabra

Süper Lig tarihinin ilk Ürdünlü futbolcusu: İbrahim Sabra

11:361/07/2025, Salı
AA
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Göztepe, 19 yaşındaki Ürdünlü forvet İbrahim Sabra'yı kadrosuna kattı.
Göztepe, 19 yaşındaki Ürdünlü forvet İbrahim Sabra'yı kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kadrosuna dahil ettiği İbrahim Sabra, Süper Lig tarihinde forma giyecek ilk Ürdünlü futbolcu olacak.

Süper Lig'de bu sezona kadar yaklaşık 140 ülkeden futbolcu forma şansı buldu. Göztepe'nin yeni oyuncularından 19 yaşındaki Sabra, Türkiye'de Ürdün'ü ilk kez temsil edecek.


Yeni sezona kadar 107 farklı yabancı oyuncunun forma giydiği Göztepe'de Süper Lig'de 77, 1. Lig'de 28 ve amatörde de 1 yabancı futbolcu oynadı.


Kulüp geçmişinde 45 ülkeden futbolcunun forma şansı bulduğu Göztepe'de şimdiye kadar en çok Brezilyalı oyuncular mücadele etti. Sabra'nın transferiyle Ürdünlü bir futbolcu Göztepe'de ilk kez forma giyecek.


Brezilyalı Allan Godoi ile Janderson de Carvalho Costa'yı da kadrosuna dahil eden sarı-kırmızılı ekipte, bu sezona kadar 17 Brezilyalı, 7 Fransız futbolcunun yanı sıra Bosna Hersek, Gana, Nijerya ve Senegal'den 5, Fildişi Sahili'nden 4, Cezayir, Fas, Güney Afrika, Kamerun, Polonya ve Portekiz'den 3, Arjantin, Avusturya, Danimarka, İngiltere, İsveç, İtalya, Macaristan, Mali, Slovenya'dan 2, Almanya, Arnavutluk, Belçika, Çekya, Demokratik Kongo, Gabon, Gambiya, Gürcistan, Japonya, Kongo, Kosta Rika, Liberya, Kuzey Makedonya, Norveç, Orta Afrika, Paraguay, Sırbistan, Slovakya, Surinam, Tanzanya, Togo, Venezuela ve Yugoslavya'dan ise birer futbolcu oynadı.


İlk yabancı Nielsen


İlk yabancı oyuncu olarak 1969-1970'te Danimarkalı John Nielsen'in yer aldığı İzmir ekibinde, Süper Lig'de ve 1. Lig'de 102 maça çıkan Adis Jahovic kulüp tarihinde, 96 müsabakada forma giyen Andre Castro ise Süper Lig'de en fazla forma giyen isim konumunda bulunuyor.


Sarı-kırmızılı ekibin amatörde mücadele ettiği 2007-2008'de ise Brezilyalı golcü Sergio Oliviera Göztepe forması giydi.

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