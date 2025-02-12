Süper Lig’de hangi takım kimi transfer etti? İşte 2024-2025 kış transfer döneminin tüm imzaları…

Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 kış transfer sezonu tamamlandı. 13 Ocak’tan 11 Şubat’a kadar süren transfer sezonunda Süper Lig kulüpleri 58 oyuncuyla anlaştı. En fazla transferi Galatasaray ve Konyaspor yaptı. Peki, Süper Lig’de hangi takım hangi oyuncuyu transfer etti? İşte 2024-2025 kış transfer döneminin tüm imzaları…
Süper Lig’de kış transfer sezonu dün kapandı. Ligde 13 Ocak'ta başlayan ve 30 gün süren sezonun ikinci transfer ve tescil döneminde 14 kulüp, 58 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Kulüpler, yurt içinden 25, yurt dışından 33 olmak üzere toplamda 58 futbolcuyu kadrolarına katarken tahtası kapalı Adana Demirspor, Bellona Kayserispor, Reeder Samsunspor, Onvo Antalyaspor ve Atakaş Hatayspor transfer yapamadı.
EN ÇOK TRANSFER YAPAN KULÜP HANGİSİ?
Süper Lig takımları arasında ara transfer dönemini en hareketli geçiren ekipler Galatasaray ve TÜMOSAN Konyaspor oldu.
Her iki ekip de kadrolarını 7'şer oyuncuyla takviye ederken, bu takımları 5'er transfer yapan Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir ve Gaziantep FK takip etti.
SÜPER LİG'DE HANGİ TAKIM KİMİ TRANSFER ETTİ?
Süper Lig'de 2. transfer ve tescil döneminde takımların kadrosuna kattığı futbolcular şu şekilde: