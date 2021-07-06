Süper Lig'e Arsenal'den kaleci geliyor: Transferi an meselesi

Ekonomi

Merkez Bankası: Enflasyondaki yükseliş gıda ve temel mal gruplarından kaynaklı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'na göre, enflasyondaki yükseliş gıda ve temel mal gruplarından kaynaklanırken, enerji ve hizmet gruplarında yıllık bazda gerileme kaydedildi. Rapora göre mayıs ayındaki kapanma sonrasındaki kontrollü normalleşme süreci ile birlikte bu dönemde bazı sektörlerde yukarı yönlü fiyat hareketleri de izlendi.