Süper Lig'e Arsenal'den kaleci geliyor: Transferi an meselesi

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay, İngiliz devi Arsenal'in İzlandalı kalecisi Runar Alex Runarsson'a kanca attı.
İzmir temsilcisinin 26 yaşındaki kaleci Runarsson'u kiralık olarak kadrosuna katmak istediği, transferin son aşamada olduğu belirtildi.
Ülkesinde Reykjavik, Danimarka’da Nordsjaelland, Fransa’da Dijon kulüplerinde forma giyen 1.86 boyundaki file bekçisi, Arsenal’de geçen sezon ligde ve kupada 1’er maçta, Avrupa Ligi’nde ise 4 müsabakada şans buldu.
- Runarsson, İzlanda Milli Takımı’nda da görev alıyor.