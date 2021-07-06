Spor Süper Lige Arsenalden kaleci geliyor Transferi an meselesi
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Süper Lig'e Arsenal'den kaleci geliyor: Transferi an meselesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Altay'ın, İngiliz ekibi Arsenal'de forma giyen İzlandalı eldiven Runarsson'u kadrosuna katmak üzere olduğu bildirildi.

Haber Merkezi DHA
Süper Lige Arsenalden kaleci geliyor: Transferi an meselesi
Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 1,5 milyon euro.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay, İngiliz devi Arsenal'in İzlandalı kalecisi Runar Alex Runarsson'a kanca attı.

İzmir temsilcisinin 26 yaşındaki kaleci Runarsson'u kiralık olarak kadrosuna katmak istediği, transferin son aşamada olduğu belirtildi.

Ülkesinde Reykjavik, Danimarka’da Nordsjaelland, Fransa’da Dijon kulüplerinde forma giyen 1.86 boyundaki file bekçisi, Arsenal’de geçen sezon ligde ve kupada 1’er maçta, Avrupa Ligi’nde ise 4 müsabakada şans buldu.

  • Runarsson, İzlanda Milli Takımı’nda da görev alıyor.

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Rúnar Alex Rúnarsson (@runaralex)'in paylaştığı bir gönderi

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