BUNDESLİGA

​Stuttgart-Werder Bremen maçında taç atışından gol atıldı

Taç atışından kendi kalesine gol attı

Almanya'da oynanan Stuttgart-Werder Bremen maçında ev sahibi ekipten Borna Sosa taç atışını kendi kalecisine vermek isterken kaleye giden top gol oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Zieler'in son hamlesi golü geçerli kıldı.

Zieler'in son hamlesi golü geçerli kıldı.

Bundesliga'da oynanan ve Stuttgart'ın Werder Bremen'i 2-1 mağlup ettiği mücadelede futbol tarihine geçecek bir gol kaydedildi.

Dakikalar 69'u gösterdiğinde ev sahibi ekibin defans oyuncusu Borna Sosa taç atışını kendi kalecisine doğru kullandı. Ancak topu beklemediği için pozisyona hazırlıksız yakalanan Zieler, son bir hamle yapmasına rağmen topun kaleye girmesine engel olamadı.

  • Hakem tartışmaların yaşandığı pozisyonda gol kararı verdi. Kurallara göre; taç atışında top direkt olarak kaleye yönelirse gol geçersiz sayılıyor. Ancak kaleci Zieler'in topa son bir hamlesi olduğu ifade ediliyor.

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