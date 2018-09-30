Taç atışından kendi kalesine gol attı

Bundesliga'da oynanan ve Stuttgart'ın Werder Bremen'i 2-1 mağlup ettiği mücadelede futbol tarihine geçecek bir gol kaydedildi.

Dakikalar 69'u gösterdiğinde ev sahibi ekibin defans oyuncusu Borna Sosa taç atışını kendi kalecisine doğru kullandı. Ancak topu beklemediği için pozisyona hazırlıksız yakalanan Zieler, son bir hamle yapmasına rağmen topun kaleye girmesine engel olamadı.

Hakem tartışmaların yaşandığı pozisyonda gol kararı verdi. Kurallara göre; taç atışında top direkt olarak kaleye yönelirse gol geçersiz sayılıyor. Ancak kaleci Zieler'in topa son bir hamlesi olduğu ifade ediliyor.