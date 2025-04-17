Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Tekke ezber bozuyor

Tekke ezber bozuyor

Ali Kemal Yazıcı
04:0017/04/2025, Perşembe
G: 17/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Karadeniz ekibi, toplam 29 lig maçında kalesinde 36 gol gördü ve maç başına 1.24 gol yeme ortalamasıyla oynadı.
Karadeniz ekibi, toplam 29 lig maçında kalesinde 36 gol gördü ve maç başına 1.24 gol yeme ortalamasıyla oynadı.

Son iki haftadır oyun formasyonunda olumlu gelişmeler yaşayan Trabzonspor’da, teknik direktör Fatih Tekke, ısrarla üzerinde durduğu yeni oyun formasyonunun aksamaması için futbolcularından daha önceki alışkanlıklarını terk etmesini istedi.

Süper Lig’de son haftalarda aldığı istikrarsız sonuçlarla dikkatleri üzerine toplayan ve geçen haftaya kadar tehlikeli bölgenin üzerinde yer bulan Trabzonspor, son oynanan Çaykur Rizespor maçının kazanarak oyun ve skor olarak üst sıralar için ümit verdi. Fenerbahçe maçının ilk yarısında ortaya konulan futboldan sonra Çaykur Rizespor karşılaşmasının da büyük bir bölümünde oyun üstünlüğü bordomavililerde olurken, oyun felsefesini takıma yansıtmak ve formasyonu buna göre şekillendirmeye çalışan Teknik Direktör Fatih Tekke, futbolculardan daha önceki alışkanlıklarından ve oyun anlayışından vaz geçmelerini istedi. Tekke, farklı formasyonlarla bu zamana kadar gelen oyunculara destek verilmesi gerektiğini söyledi.


OYUN GELİŞİYOR

Oyunu geriden başlatarak sağlıklı pas bağlantıları ile geçişleri çabuk yapmaya başlayan Trabzonspor’da kenar beklerinin de hücum organizasyonlarına katılmasını isteyen teknik direktör Fatih Tekke, özellikle ikinci bölgede topla bireysel olarak oynanmasının yanı sıra temaslı oyunla rakibin bu alandaki baskısına karşılık verilmesini istiyor. Son iki haftada istediğine yakın bir organizasyonla sahada yer aldıklarını belirten Tekke, “Hem dörtlü hem de üçlü formasyona karşı nasıl baskı yapmamız gerektiği üzerinde duruyoruz. Son haftalarda bunu gayet iyi yapıyoruz. Ayrıca set hücumlarında yerleşmemiz konusu üzerinde duruyoruz. Oyun anlayışımızı her geçen hafta üzerine koyarak geliştiriyoruz” diye konuştu.


#Trabzonspor
#Fatih Tekke
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs hangi gün, hafta içi mi? 2025 resmi tatiller