Tekke ezber bozuyor

Süper Lig’de son haftalarda aldığı istikrarsız sonuçlarla dikkatleri üzerine toplayan ve geçen haftaya kadar tehlikeli bölgenin üzerinde yer bulan Trabzonspor, son oynanan Çaykur Rizespor maçının kazanarak oyun ve skor olarak üst sıralar için ümit verdi. Fenerbahçe maçının ilk yarısında ortaya konulan futboldan sonra Çaykur Rizespor karşılaşmasının da büyük bir bölümünde oyun üstünlüğü bordomavililerde olurken, oyun felsefesini takıma yansıtmak ve formasyonu buna göre şekillendirmeye çalışan Teknik Direktör Fatih Tekke, futbolculardan daha önceki alışkanlıklarından ve oyun anlayışından vaz geçmelerini istedi. Tekke, farklı formasyonlarla bu zamana kadar gelen oyunculara destek verilmesi gerektiğini söyledi.