Tekke ezber bozuyor

Son iki haftadır oyun formasyonunda olumlu gelişmeler yaşayan Trabzonspor’da, teknik direktör Fatih Tekke, ısrarla üzerinde durduğu yeni oyun formasyonunun aksamaması için futbolcularından daha önceki alışkanlıklarını terk etmesini istedi.
Süper Lig’de son haftalarda aldığı istikrarsız sonuçlarla dikkatleri üzerine toplayan ve geçen haftaya kadar tehlikeli bölgenin üzerinde yer bulan Trabzonspor, son oynanan Çaykur Rizespor maçının kazanarak oyun ve skor olarak üst sıralar için ümit verdi. Fenerbahçe maçının ilk yarısında ortaya konulan futboldan sonra Çaykur Rizespor karşılaşmasının da büyük bir bölümünde oyun üstünlüğü bordomavililerde olurken, oyun felsefesini takıma yansıtmak ve formasyonu buna göre şekillendirmeye çalışan Teknik Direktör Fatih Tekke, futbolculardan daha önceki alışkanlıklarından ve oyun anlayışından vaz geçmelerini istedi. Tekke, farklı formasyonlarla bu zamana kadar gelen oyunculara destek verilmesi gerektiğini söyledi.
OYUN GELİŞİYOR
Oyunu geriden başlatarak sağlıklı pas bağlantıları ile geçişleri çabuk yapmaya başlayan Trabzonspor’da kenar beklerinin de hücum organizasyonlarına katılmasını isteyen teknik direktör Fatih Tekke, özellikle ikinci bölgede topla bireysel olarak oynanmasının yanı sıra temaslı oyunla rakibin bu alandaki baskısına karşılık verilmesini istiyor. Son iki haftada istediğine yakın bir organizasyonla sahada yer aldıklarını belirten Tekke, “Hem dörtlü hem de üçlü formasyona karşı nasıl baskı yapmamız gerektiği üzerinde duruyoruz. Son haftalarda bunu gayet iyi yapıyoruz. Ayrıca set hücumlarında yerleşmemiz konusu üzerinde duruyoruz. Oyun anlayışımızı her geçen hafta üzerine koyarak geliştiriyoruz” diye konuştu.