Teknik direktör açıkladı: Messi ve Busquets'i istiyoruz

Messi ile Busquets uzun yıllar Barcelona'da birlikte oynadı.
Inter Miami'de teknik direktör Phil Neville'den ses getiren bir transfer açıklaması geldi.
Kulüp olarak dünyanın en iyi futbolcularıyla iletişim hainde olduklarını belirten Neville, "Gonazlo Higuain ve Blaise Matuidi'ye sahiptik. Şimdi onlar emekli olduktan sonra yeni oyuncuları getirme fırsatımız var" dedi.
İngiliz çalıştırıcı, Lionel Messi ile Sergio Busquets ile ilgili soruya ise, "İnkar etmeyeceğim; ikisi ile de ilgileniyoruz" yanıtını verdi.
PSG forması giyen Messi ve Barcelona'da oynayan Busquets'in kulüpleriyle sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor.