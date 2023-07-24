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Spor

Temsilcilerimizin Avrupa'daki rakipleri

Galatasaray, Zalgiris Vilnius'u elemesi halinde muhtemel rakibinin belirleneceği Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu kura çekimi saat 13.00'te gerçekleşti. Sarı-kırmızılılar turu geçmesi halinde Ludogorets - O. Ljubljana maçının galibi ile karşılaşacak. Konferans Ligi temsilcilerimizden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un 2. ön eleme turunu geçmesi halinde sonraki turda karşılaşacağı rakipleri belli oldu.

11:01 . 24/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi kuraları çekildi.

Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi kuraları çekildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu kura çekimi bugün gerçekleşecek. Kura çekimi saat 13.00'te yapılacak.


Galatasaray ikinci ön eleme turu ilk maçına Litvanya deplasmanında saat 19.00'da Zalgırıs Vilnius'la karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın rövanşı 2 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.


Temsilcimiz Galatasaray'ın turu geçmesi halinde karşılaşacağı muhtemel rakipleri:

Ludogorets (Bulgaristan) / O. Ljubljana(Slovenya) maçının galibi ile karşı karşıya gelecek.


Galatasaray'ın Zalgiris'e elenmesi halinde Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turundaki rakibi Klaksvik-Hacken eşleşmesinin kaybedeni olacak.



UEFA Konferans Ligi üçüncü eleme turu kura çekimi bugün gerçekleşecek. Kura çekimi saat 15.00'te yapılacak.

Fenerbahçe, 26 Temmuz'da Kadıköy'de Zimbru ile karşı karşıya gelecek.

Rövanş 3 Ağustos'ta Moldova deplasmanında oynanacak.


Fenerbahçe, Zimbru'yu elemesi halinde karşılaşacağı muhtemel rakipleri:

FC Differdange 03 (Lüksemburg) / NK Maribor (Slovenya) maçının galibi ile karşılaşacak.



Beşiktaş ilk maçına 27 Temmuz'da kendi evinde Tirana'yı ağırlayacak.

Rövanş maçı ise 3 Ağustos'ta Arnavutluk'ta oynanacak.


Beşiktaş'ın Tirana'yı elemesi halinde karşılaşacağı muhtemel rakipleri:

Zeljeznicar (Bosna Hersek) / Neftçi Bakü (Azerbaycan) maçının galibi ile karşılaşacak.



Adana Demirspor ilk maçına 27 Temmuz Perşembe Romanya'da Cluj deplasmanında çıkacak

Rövanş maçı ise 3 Ağustos'ta Adana'da oynanacak.


Adana Demirspor'un Cluj'u elemesi halinde karşılaşacağı muhtemel rakipleri:

NK Osijek (Hırvatistan) / ZTE FC (Macaristan) maçının galibi ile karşılaşacak.



#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Galatasaray
#UEFA Konferans Ligi
#Fenerbahçe
#Beşiktaş
#Adana Demirspor
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