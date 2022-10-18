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Thibaut Courtois'dan Ballon d'Or sitemi: Bu ödülü bir kaleci olarak almanıza imkan yok

Dünyanın en iyi futbolcusunun seçildiği 2022 Ballon d'Or ödül töreni sona erdi. Paris'in ev sahipliği yaptığı dev organizasyonda yılın en iyi futbolcusu Karim Benzema oldu. Tören sonrasında açıklamalarda bulunan Real Madrid'in kalecisi Thibaut Courtois, bu ödülü bir kalecinin almasının imkanı olmadığını söyledi.

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Haber Merkezi AA
Thibaut Courtoisdan Ballon dOr sitemi: Bu ödülü bir kaleci olarak almanıza imkan yok​
Thibaut Courtois en iyi kaleci ödülünü aldı.

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in kalecisi Thibaut Courtois, mevkisi nedeniyle Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü kazanmasına imkan verilmeyeceğini söyledi. France Football dergisi tarafından Fransa'nın başkenti Paris'teki Chatelet Tiyatrosu'nda dün düzenlenen törenle en iyi kaleciye verilen Lev Yaşin ödülünü kazanan Belçikalı file bekçisi, duygularını dile getirdi.

"Benzema için mutluyum"

Fransa basınına konuşan 30 yaşındaki kaleci, takım arkadaşı Karim Benzema'nın Altın Top ödülünü kazanmasından memnuniyet duymasına rağmen organizasyonun kalecilere yeterince önem vermediğine dikkati çekerek, "Her şeyden önce, Karim adına çok mutluyum. Futbolda gol atmak, gol kurtarmaktan her zaman daha önemli olacak gibi gözüküyor. Futbol, atanın önem kazandığı bir oyun olmaya devam edecek. 'Bu ödülü benim kazanmam gerekiyordu' demiyorum ama Şampiyonlar Ligi ve La Liga'yı kazanan bir kaleci olarak podyuma bile çıkamadım" ifadelerini kullandı.

"Bu ödülü bir kaleci olarak almanıza imkan yok"

Kalecilerin ödüllerde arka planda kalmasından şikayet eden Courtois, "Oylamanın mantığını anlıyorum ve ödülü kazanma ihtimalim olmadığının farkındayım. Bu ödülü, bir kaleci olarak almanıza imkan yok. Geçen yıl yaptıklarımın üstüne çıkabilecek bir kaleci performansı olabileceğinden şüpheliyim." değerlendirmesinde bulundu.

  • Yılın oyuncusuna verilen Altın Top ödülünde Benzema'nın ardından Senegalli Sadio Mane 2'nci, Bekçikalı Kevin De Bruyne 3'üncü sırayı alarak podyuma çıkmıştı. Courtois ise genel sıralamada yedincilik elde etmişti. Altın Top ödülünü, kaleci mevkisinde son olarak 1963 yılında, Rus Lev Yaşin kazanmıştı.

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