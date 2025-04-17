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Tim Jabol Folcarelli hedeflerini açıkladı: "Ben bunu kazanmak istiyorum"

Tim Jabol Folcarelli hedeflerini açıkladı: "Ben bunu kazanmak istiyorum"

15:2617/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Tim Jabol Folcarelli
Tim Jabol Folcarelli

Trabzonspor'un 25 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Tim Jabol Folcarelli bugünkü antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Folcarelli, sezonun geri kalanındaki hedeflerinden bahsetti.

Trabzonspor forması giyen Fransız orta saha Tim Jabol Folcarelli, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleşecek olan antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Tim Jabol Folcarelli'nin açıklamaları şöyle:
'Transfer kolay bir şekilde gerçekleşti'

"İlk kez geçen sene benimle iletişime geçildi. Bu transfer döneminde Trabzonspor'un ilgisinin devam ettiğini öğrenince gelmek istedim. Bundan dolayı da süreç daha hızlı şekilde gelişti ve transfer kolay bir şekilde gerçekleşti."

'En iyisini yapmaya çalışıyorum'

"Geldiğim andan itibaren, yeni pozisyonlar öğrenmeye çalışıyorum. Bu şekilde oynamaya alışkın değildim. Takımda hangi pozisyonda görev alırsam alayım, yardımcı olmaya çalışıyorum. Sahaya çıktığımda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Hocamız beni 6 numarada değerlendirmek isterse ben orada da en iyi şekilde oynamaya çalışacağım."


'Yoğun bir lig olduğunu fark ettim'

"Çok yoğun ve güçlü bir ligde mücadele ediyoruz. Şiddet anlamında oldukça yoğun bir lig olduğunu fark ettim. Trabzonspor olarak, güçlü oyunculara sahip bir ligde mücadele ediyoruz."

'Hedef Türkiye Kupası olarak görünüyor'

"Kendimi çok koşan, teknik olarak yüksek kaliteye sahip ve fiziksel olarak iyi bir oyuncu olarak görüyorum. Fransa'da genelde 8 numara olarak oynadım. Burada 6 numara pozisyonunda oynuyorum ve buna alışmak biraz zaman alıyor çünkü Fransa'da yalnızca 3-4 maçlığına 6 numarada görev aldım. Gelecek planlarım, kısa vadede oynayabildiğim kadar oynamak ve takımda süre almak. Orta vadede ise bu takımla kupalar kazanmak istiyorum. Şu an bizim açımızdan en önemli hedef Türkiye Kupası olarak görünüyor. Ben de bunu kazanmak istiyorum."




#Trabzonspor
#Trendyol Süper Lig
#Tim Jabol Folcarelli
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