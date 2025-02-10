Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 23. haftasında konuk ettiği Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti ve iç sahada üst üste 4. galibiyetini aldı. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golü 59. dakikada John Lundstram kaydetti. Trabzonspor puanını 29 yaparak 9. sıraya yükseldi. Trabzonspor-Eyüpspor maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 23. haftasında Trabzonspor sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya geldi.
Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Karadeniz ekibi, 1-0 kazandı ve iç sahada üst üste 4. galibiyetini aldı. Eyüpspor'un ligdeki 4 maçlık kazanma serisi sona erdi.
Bordo-mavililere üç puanı getiren golü 59. dakikada John Lundstram attı.
Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 29 yaparak 9. sıraya yükseldi. Eyüpspor ise 39 puanla 4. sırada kaldı.
Uğurcan Çakır çıktığı son dört karşılaşmada kalesini gole kapattı. Milli kaleci, kalesine gelen 15 şutta rakiplerine gol izni vermedi.
Bordo-mavililer önümüzdeki hafta derbi karşılaşmasında Beşiktaş'a konuk olacak.
7' Eyüpspor, VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Topun başına geçen Mame Thiam, sol köşeye vuruşunu yaptı. Kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahalesiyle top direkten oyun alanına geri döndü.
10' Prince Ampem, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yaptı, savunma araya girerek tehlikeyi önledi.
20' Umut Güneş, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yaptı, top dışarı çıktı.
45' Trabzonspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan John Lundstram tarafından çekilen şut kaleyi bulmadı.
59' Nwakaeme'nin ceza sahası içine yerden verdiği pasta penaltı noktası üzerinde John Lundstram'ın sağ ayağıyla sağ köşeye yaptığı vuruşta yerden giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
67' Emre Mor rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını denedi ancak top direkten dışarı çıktı.
79' Emre Mor rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıktı.
83' Eyüpspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor. Şutu çeken isim Dorukhan Toköz.
TRABZONSPOR - EYÜPSPOR MAÇ SONUCU
TRABZONSPOR - EYÜPSPOR MAÇ ÖZETİ
Trabzonspor'un yeni transferleri Zubkov ve Mustafa Eskihellaç, bordo-mavili takım formayla ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı. Ziraat Türkiye Kupası'nda İskenderunspor ile oynanılan maçın ikinci yarısında görev alan Zubkov, lig maçında ilk 11'de forma giydi.
Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.Papara Park'ta geniş boşluklar yer alırken az sayıda taraftar takımlarına destek verdi.