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Trabzonspor borcu sıfırladı

Trabzonspor borcu sıfırladı

09:5630/09/2024, Pazartesi
G: 30/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan

Trabzonspor’dan Bankalar Birliği açıklaması geldi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, "Şirketimizin bankalar nezdinde hiçbir kredi ana para ya da faiz borcu kalmamıştır" denildi.

Trabzonspor, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkan ilk kulüp oldu.


Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"T.C. Ziraat Bankası, Denizbank ve Türkiye Halk Bankasından oluşan konsorsiyum ile Şirketimiz arasında 06/2019 döneminde imzalanan ve 03/2021 döneminde yeniden yapılandırılarak vadesi 05/2030 dönemine kadar uzatılan, kamuoyunda Bankalar Birliği yapılandırması olarak bilinen kredi anlaşması kapsamında, Şirketimizin kullanmış olduğu tüm krediler ve bu kredilere ilişkin faizler tamamen kapatılmıştır. Buna göre şirketimizin bankalar nezdinde hiçbir kredi ana para ya da faiz borcu kalmamıştır."







#Trabzonspor
#Bankalar Birliği
#Süper Lig

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