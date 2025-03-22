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Trabzonspor'a Batagov'dan kötü haber

Trabzonspor'a Batagov'dan kötü haber

17:5622/03/2025, Cumartesi
G: 22/03/2025, Cumartesi
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Arseniy Batagov
Arseniy Batagov

Bordo-mavili kulüp, Ukrayna U21 Milli Takımı'nda sakatlanan Arseniy Batagov'un sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

Trabzonspor Kulübü, Ukraynalı futbolcusu Arseniy Batagov'un milli takımda sol üst iç adalesinden sakatlandığını açıkladı.


Bordo-mavili kulüpten yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi;

"Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, oyuncumuz Arseniy Batagov’un sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.


Beşir, “Ukranya U21 Milli Takımı kampında sakatlanan Futbol A Takım oyuncumuz Arseniy Batagov'un muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol üst iç adalesinde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır” dedi."


Sezon başında Ukrayna'nın Zorya Luhansk takımından transfer edilen Batagov, bordo-mavili formayla 16 karşılaşmaya çıkarken iki kez fileleri havalandırıp bir asist yaptı.









#Trabzonspor
#Arseniy Batagov
#Sakatlık

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