Trabzonspor'a Batagov'dan kötü haber

Bordo-mavili kulüpten yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi;

Bordo-mavili kulüpten yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi;

Sezon başında Ukrayna'nın Zorya Luhansk takımından transfer edilen Batagov, bordo-mavili formayla 16 karşılaşmaya çıkarken iki kez fileleri havalandırıp bir asist yaptı.