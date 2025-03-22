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Trabzonspor kurul üyelerinden Fatih Tekke'ye ziyaret

Trabzonspor kurul üyelerinden Fatih Tekke'ye ziyaret

16:5222/03/2025, Cumartesi
AA
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Tekke'ye çiçek takdim edildi.
Tekke'ye çiçek takdim edildi.

Bordo-mavili kulüpte kurullar, teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Tekke'yi ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Trabzonspor'un kurulları, bordo-mavili takımda teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Tekke'yi ziyaret ederek, hayırlı olsun dileğinde bulundu.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen ziyarette, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Denetim Kurulu Başkanı İsmet Keskin, Disiplin Kurulu Başkanı Haluk Raci Gençosmanoğlu ve Sicil Kurulu Başkanı Serdar İsaoğlu ile kurul üyeleri yer aldı.

Ziyarette, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Fatih Tekke'ye çiçek takdim etti.


Tekke, kurul başkanları ve üyelere ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi.






#Trabzonspor
#Fatih Tekke
#Trendyol Süper Lig

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