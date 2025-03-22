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Trabzonspor Göztepe maçı hazırlıklarını salonda sürdürdü

Trabzonspor Göztepe maçı hazırlıklarını salonda sürdürdü

13:2222/03/2025, السبت
DHA
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Trabzonsporlu oyuncular salonda idman yaptı.
Trabzonsporlu oyuncular salonda idman yaptı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 29'uncu haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililer, salonda çalıştı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 29'uncu haftasında sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına bugün saat 10.00 yaptığı günün ilk antrenmanıyla devam etti.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular ısınmanın ardından salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.


Bordo-mavili takım, bugün saat 16.00'da yapacağı günün ikinci antrenmanıyla Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.




#Trabzonspor
#Göztepe
#Süper Lig

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