Trabzonspor'a Pepe'den kötü haber

Trabzonspor, sakatlanarak oyundan çıkan Nicolas Pepe'nin yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda kas bölgesinde yaralanma tespit edildiğini duyurdu.

"Futbol A Takımımızın Mondihome Kayserispor ile oynadığı maç sırasında ağrı hissederek oyundan çıkan oyuncumuz Nicolas Pepe’nin bugün yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ üst arka bölgesinde kas (hamstring grubu) yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır"