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Spor

Trabzonspor'a Pepe'den kötü haber

Bordo-mavili kulüp, dün oynanan Kayserispor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Nicolas Pepe'nin MR görüntülemesi sonucunda sağ üst arka bölgesinde kas (hamstring grubu) yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

17:12 - 4/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 17:35 - 4/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
2 hafta sahalardan uzak kalacak.
2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Trabzonspor, sakatlanarak oyundan çıkan Nicolas Pepe'nin yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda kas bölgesinde yaralanma tespit edildiğini duyurdu.


Trabzonspor'un açıklaması:

"Futbol A Takımımızın Mondihome Kayserispor ile oynadığı maç sırasında ağrı hissederek oyundan çıkan oyuncumuz Nicolas Pepe’nin bugün yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ üst arka bölgesinde kas (hamstring grubu) yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır"

Yıldız isim bu sezon toplamda 6 maça çıkarken 2 gol atıp 1 asistlik performans sergiledi.






#Trabzonspor
#Nicolas Pepe
#Sakatlık
1 saat önce
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