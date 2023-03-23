Trabzonspor Asbaşkanı ve Başkan adayı Ertuğrul Doğan, bir dizi açıklamalarda bulunarak kulübü tekrar güzel günlere kavuşturmak için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi. Detaylara ve açıklamaların tamamına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.