Ertuğrul Doğan, Nisan 2018'den bu yana Trabzonspor yönetiminde yer almaktadır.
Trabzonspor’da başkan Ahmet Ağaoğlu’nun istifasıyla başlayan süreçte, 25-26 Mart tarihinde yapılacak olağanüstü genel kurul hazırlıkları sürüyor.
Başkan adaylığını açıklayan ve geçtiğimiz hafta listesinin ilk halini teslim eden Ertuğrul Doğan, yönetim kurulu listesine son şeklini verdi. Hafta sonu gerçekleşecek olağanüstü genel kurulda seçilecek isimler arasında yer alan Zeyyat Kafkas, Sami Karaman ve Ahmet Beşir, Trabzonspor Divan Kurulu Başkanlığı’na listenin son halini teslim etti.