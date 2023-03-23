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Spor

Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan'ın listesi kesinleşti

Trabzonspor'da hafta sonu gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul öncesi tek başkan adayı olan kulüp asbaşkanı Ertuğrul Doğan'ın listesi, divan başkanlık kurulu başkanlığına sunuldu.

10:37 . 23/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ertuğrul Doğan, Nisan 2018'den bu yana Trabzonspor yönetiminde yer almaktadır.

Ertuğrul Doğan, Nisan 2018'den bu yana Trabzonspor yönetiminde yer almaktadır.

Trabzonspor’da başkan Ahmet Ağaoğlu’nun istifasıyla başlayan süreçte, 25-26 Mart tarihinde yapılacak olağanüstü genel kurul hazırlıkları sürüyor.


Başkan adaylığını açıklayan ve geçtiğimiz hafta listesinin ilk halini teslim eden Ertuğrul Doğan, yönetim kurulu listesine son şeklini verdi. Hafta sonu gerçekleşecek olağanüstü genel kurulda seçilecek isimler arasında yer alan Zeyyat Kafkas, Sami Karaman ve Ahmet Beşir, Trabzonspor Divan Kurulu Başkanlığı’na listenin son halini teslim etti.


Doğan'ın asil ve yedek yönetim kurulu listesinde şöyle;

Asil Üyeler
:
Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Faruk Hacıhaliloğlu, Yayha Karahasan, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı

Yedek Üyeler
:
Ceyhun Eskici, Hüseyin Ekşi, İmdat Yılmaz, Fatih Solak, Selim Burak Özdemir, Mustafa Atmaca, Ali Beyazlı

#Trabzonspor
#Olağanüstü Genel Kurul
#Ertuğrul Doğan
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