Trabzonspor'da Onuralp Çevikkan ameliyat edilecek

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, yaptığı açıklamada, Onuralp Çevikkan'ın dün yapılan antrenmanda sakatlandığını hatırlattı.

Onuralp Çevikkan'ın sağ dizinde menisküs yaralanması tespit edildiğini kaydeden Beşir, "Futbol A Takımımızın dün gerçekleştirdiği antrenman sırasında sakatlık yaşayan kalecimiz Onuralp Çevikkan'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ dizinde menisküs yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuz için en kısa sürede Acıbadem Altunizade Hastanesinde cerrahi operasyon planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.