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Spor

Trabzonspor'dan Benkovic'in sakatlığına dair açıklama geldi

Trabzonspor'da AEK maçında sakatlanan Benkovic'in burnunun kırıldığı açıklandı.

23:54 . 30/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Benkovic, AEK ile oynanan hazırlık maçında sakatlanmıştı

Benkovic, AEK ile oynanan hazırlık maçında sakatlanmıştı

Trabzonspor, 2023-2024 sezonu hazırlıkları kapsamında sahasında karşılaştığı Yunanistan ekibi AEK'ya 3-1 mağlup oldu.


Müsabakanın 70’inci dakikasında yüksekten gelen topa havalanan Levi Samuel Garcia ile Filip Benkovic kafa kafaya çarpıştı. İki oyuncu da yerde kalırken yüzüne darbe alan ve kanaması olan Benkovic sedyeyle sahayı terk etti.


Ambulansla hastaneye kaldırılan Benkovic’in yerine genç oyuncu Ali Şahin Yılmaz oyuna girdi. Benkovic’in burnunda kırık olduğu belirlendi.

Trabzonspor açıklama yaptı

Trabzonspor'dan yapılana açıklamada; “
Takımımızın AEK Atina ile oynadığı hazırlık maçı sırasında darbe alan oyuncumuz Filip Benkovic’in yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda burun bölgesinde kırık tespit edilmiş ve anestezi altında kapalı olarak yerine oturtulmuştur. Oyuncumuz yakın gözlem amacıyla bu geceyi hastanede geçirecektir."
denildi.


#Trabzonspor
#Filip Benkovic
#sakatlık
1 saat önce
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