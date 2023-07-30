Trabzonspor'dan Benkovic'in sakatlığına dair açıklama geldi

Trabzonspor'dan yapılana açıklamada; “

Takımımızın AEK Atina ile oynadığı hazırlık maçı sırasında darbe alan oyuncumuz Filip Benkovic’in yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda burun bölgesinde kırık tespit edilmiş ve anestezi altında kapalı olarak yerine oturtulmuştur. Oyuncumuz yakın gözlem amacıyla bu geceyi hastanede geçirecektir."