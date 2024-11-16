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Trabzonspor'dan Draguş açıklaması: Takımdan ayrılıyor mu?

Trabzonspor'dan Draguş açıklaması: Takımdan ayrılıyor mu?

21:2316/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Denis Draguş
Denis Draguş

Bordo-mavili kulüp, Rumen futbolcusu Denis Draguş'un takımdan ayrılmak istediği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Trabzonspor Kulübü, Rumen futbolcusu Denis Draguş'un takımdan ayrılmak istediği yönünde çıkan haberleri yalanladı.


Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Denis Draguş, bazı basın organlarında kulübümüzden ayrılmak istediği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Draguş, Trabzonspor gibi büyük bir camianın parçası olmaktan gurur duyduğunu vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu:

“Son günlerde Rumen basınına dayandırılarak yayılan ve tamamen asılsız olan haberlere büyük bir şaşkınlıkla tanık oldum. Bu tür spekülasyonların, bazı çıkarlar doğrultusunda yapıldığını düşünüyorum. Şunu net bir şekilde ifade etmek isterim ki Trabzonspor’da çok mutluyum. Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile aramda son derece iyi bir iletişim var ve kulübümüze en iyi şekilde hizmet etmeye kararlıyım. Sahada elimden gelenin en iyisini yaparak takımımızın başarılarına katkıda bulunmayı hedefliyorum. Taraftarlarımızdan, bu tür temelsiz haberlere itibar etmemelerini önemle rica ediyorum.”






#Trabzonspor
#Denis Draguş
#Trendyol Süper Lig

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