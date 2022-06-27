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Trabzonspor'un Alexander Sörloth planı

Trabzonspor, performansıyla dikkat çeken Cornelius’a gelecek olası tekliflerin değerlendirilmesi durumunda yol haritasını belirledi. Bordo-mavililer, Danimarkalı futbolcunun tatmin edecek bir ücrete ayrılması durumunda eski golcüleri Alexander Sörloth'u kadroya katmak istiyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Trabzonsporun Alexander Sörloth planı
Transfermarkt verilerine göre Alexander Sörloth'un güncel piyasa değeri 10 milyon euro

Transfere hızlı bir giriş yapan Trabzonspor’da alınacak isimler kadar kadrodaki oyuncuların durumu da önem arz ediyor. Bütün olası gelişmeleri etraflıca hesaba katan yönetimin forvet bölgesi için aklında yeni bir plan olduğu öğrenildi. Bordo mavili takımın geçen sezon başında kadrosuna kattığı isimlerden Cornelius, 42 resmi maçta 17 gol atarken 3 de asist yaptı. Danimarkalı oyuncu, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’ta mücadele eden Danimarka’nın Fransa ile yaptığı maçta 2 gol birden atarak ülkesine galibiyeti getirdi.

Cornelius'un satılma durumu var

Hollanda’dan PSV ile İtalya’dan Fiorentina’nın Cornelius ile ilgilendiği de kaydedildi. Bordo-mavili yönetim, Danimarkalı futbolcuya gelecek olası tekliflerin yanı sıra Koita’ya yapılması muhtemel teklifler karşısında da nasıl bir politika izleyeceğini belirledi.

  • Trabzonspor'un Alexander Sörloth planı
  • Trabzonspor’un Cornelius için 15 milyon euronun altında bir teklifi kabul etmeyi düşünmediği belirtildi. Şartlar uyar Cornelius ve Koita giderse bordo-mavililer hücum hattını Lepizig forması giyen eski golcüleri Alexander Sörloth ile doldurmayı planlıyor. Norveçli golcü de Leipzig ve kiralık oynadığı Real Sociedad’da istediğini bulamadığı için takımdan ayrılmak istiyor

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