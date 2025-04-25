Trabzonspor'un gençleri tarih yazdı: Avrupa'nın zirvesindeler

Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde Salzburg'u 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. Bordo-mavili gençlerin Avrupa'da tarih yazdığı maçın gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.
UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finale kalma başarısı gösteren ilk Türk takımı olan Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, yeni bir tarih yazmak için Salzburg ile karşı karşıya geldi.
Mücadele, İsviçre'nin Nyon şehrindeki Center Sportif de Colovray'de oynandı.
Bordo-mavili temsilcimizde teknik direktör Eyüp Saka; maça Erol Can, Taha, Arda, Oğuzhan, Bican, Salih, Alihan, Boran, Yiğit, Onuralp ve Ömer 11'iyle çıktı.
Büyük heyecana sahne olan maç, Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Bordo-mavili gençler bu sonucun ardından UEFA Gençlik Ligi'nde finale yükseldi.
Trabzonspor'a tarihi galibiyeti getiren golleri, 73.dakikada Yiğit Kemal Turan ve 89.dakikada Boran Başkan kaydetti. Salzburg'un tek golü, 85. dakikada Mellberg'den geldi.
Trabzonspor'un finaldeki rakibi, bugün AZ Alkmaar ile Barcelona U19 takımları arasında saat 19.00'da oynanacak maçın ardından belli olacak. Bordo-mavililer, eşleşmenin kazananıyla şampiyonluk maçına çıkacak.
Bugünkü maçın oynandığı Center Sportif de Colovray tesisi, 28 Nisan Pazartesi günü oynanacak final karşılaşmasına da ev sahipliği yapacak.
Trabzonsporlu taraftarlar, genç takımı İsviçre'de yalnız bırakmadı. Colovray Spor Merkezi'nde kendilerine ayrılan biletlerin tamamını satın alan bordo-mavililer, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına büyük destek verdi.
Maçın son düdüğün ardından sahaya giren bordo-mavili taraftarlar, tarihi zaferi futbolcularla birlikte kutladı.
39. dakikada Salzburg, penaltı kazandı. Topun başına geçen Lukic'in beyaz noktadan yaptığı vuruş yandan auta çıktı.
Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
73.dakikada Trabzonspor'da Yiğit Kemal Turan, ceza sahasından çektiği sert şutta fileleri havalandırdı ve takımını öne geçirdi.
85.dakikada Salzburg, ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde golü buldu ve durumu eşitledi.
89.dakikada Trabzonspor, Boran Başkan'ın attığı golle yeniden öne geçti.
Maçı Trabzonspor 2-1 kazandı ve finale yükseldi.