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Spor

Trabzonspor'da gündem yeniden Nino

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un, gecen sezon talip olduğu Fluminense'nin stoperi Nino için yeniden devreye girdiği öğrenildi. Brezilya basını, bordo-mavililerin 26 yaşındaki savunmacı için teklif yapacağını iddia etti.

09:17 - 28/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 09:18 - 28/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Nino'nun güncel piyasa değeri 11 milyon Euro.
Nino'nun güncel piyasa değeri 11 milyon Euro.

Trabzonspor'da transfer dönemi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bordo-mavililerin transfer gündemindeki ilk bölge ise stoper mevkisi olacak. Teknik direktör Abdullah Avcı, eldeki mevcut stoperler varken son 3 maçta asıl mevkisi ön libero olan Mendy'yi bu bölgede oynatmıştı.


Tecrübeli çalıştırıcı, bu hareketiyle stoper transferi istediğini net şekilde ortaya koydu. Yönetimin de Avcı'nın isteği doğrultusunda, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Brezilyalı savunma oyuncusu Nino ile ilgilendiği iddia edildi.

Geçen sezon olmamıştı

Brezilya basını, Trabzonspor'un, Fluminense'nin kaptanı Nino'yu renklerine bağlamak istediğini yazdı. Bordo-mavililer, 26 yaşındaki futbolcuyu geçen sezon da istemiş ancak yüksek bonservis bedeli nedeniyle transferi bitirememişti.


Ama bu kez durum farklı. Çünkü Nino'nun kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi kaldı. 1.88 boyundaki stoper için resmi temas henüz sağlanmış olmasa da kısa süre içerisinde Trabzonspor'un Fluminense ile görüşmelere başlayacağı aktarıldı. Sağ ayaklı stoper, Criciuma takımından 1.1 milyon Euro bedelle Fluminense'ye transfer olmuştu.







#Trabzonspor
#Nino
#Süper Lig
#Transfer
2 saat önce
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