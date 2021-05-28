Spor Liverpool, Ibrahima Konate için servet ödedi
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Liverpool, Ibrahima Konate için servet ödedi

Liverpool, Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig forması giyen Ibrahima Konate'yi 35 milyon sterlin karşılığında transfer etti.

Haber Merkezi AA
Transfer haberleri: Liverpool, Ibrahima Konate için servet ödedi
Ibrahima Konate bu sezon 21 maçta 1 gol kaydetti.

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Fransız stoper Ibrahima Konate'yi Alman kulübü Leipzig'den transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın formasını da giyen Konate ile uzun süreli sözleşme imzalandı.

Liverpool, 22 yaşındaki futbolcunun bonservis bedeline ilişkin bilgi vermedi ancak İngiliz basını, transferin 35 milyon sterlin karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.

  • Profesyonel kariyerine, altyapısından yetiştiği Sochaux'da başlayan Konate, 2017 yazında bedelsiz olarak Leipzig'e transfer olmuştu.

Abone Ol Google News
Sürücülerin korkulurüyası sona erecek

Sürücülerin korkulu
rüyası sona erecek

1,5 saatlik mesafe 25 dakikaya kadar inecek.
Kuvvetli yağış uyarısı

Kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden 4 bölgeyi uyardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğana Ayasofyayı açamaz diyen Akşener şimdi de Taksim Camii çıkışıyla gündemde

​Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışa katılmak üzere Taksim Camii'nde.

​Yerlisi üretilince indirim dahi teklif ettiler.

​Özellikle üç büyükşehirde ciddi talep var.

​Merkez Bankası'ndan finansal istikrar raporu

​Son kez uzatılmıştı: Uygulama 30 Haziran'da başlıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.