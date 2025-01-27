Trezeguet Trabzonspor'dan ayrıldı: İşte yeni adresi

Trabzonspor, sezon başında Katar ekiplerinden Al-Rayyan'a kiralanan Trezeguet'in 1.6 milyon euro karşılığında Al Ahly’e transfer olduğunu açıkladı.
Trabzonspor Kulübü, sezon başında Al-Rayyan'a kiralanan Trezeguet'in Al Ahly’e transfer olduğunu duyurdu.
"Profesyonel futbolcumuz Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ın, 2025/2026 futbol sezonundan itibaren geçerli olmak üzere, Al Ahly Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre; Al Ahly Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 1.600.000.-EUR ödeme yapacaktır. Ayrıca oyuncu, 100.000.-EUR tutarında alacağından feragat etmiştir. Böylelikle toplam olarak 1.700.000.-EUR tutarında transfer geliri elde edilmiştir."
Karadeniz ekibi, Mısırlı futbolcuyu 2022-23 sezonunda Aston Villa kulübünden 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etmişti.
Trezeguet, Al-Rayyan formasıyla bu sezon toplamda 16 maça çıkarken 3 gol atıp 3 asistlik performans sergiledi.