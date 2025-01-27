Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Trezeguet Trabzonspor'dan ayrıldı: İşte yeni adresi

Trezeguet Trabzonspor'dan ayrıldı: İşte yeni adresi

23:0427/01/2025, Pazartesi
G: 27/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Trezeguet
Trezeguet

Trabzonspor, sezon başında Katar ekiplerinden Al-Rayyan'a kiralanan Trezeguet'in 1.6 milyon euro karşılığında Al Ahly’e transfer olduğunu açıkladı.

Trabzonspor Kulübü, sezon başında Al-Rayyan'a kiralanan Trezeguet'in Al Ahly’e transfer olduğunu duyurdu.


Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel futbolcumuz Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ın, 2025/2026 futbol sezonundan itibaren geçerli olmak üzere, Al Ahly Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.


Anlaşmaya göre; Al Ahly Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 1.600.000.-EUR ödeme yapacaktır. Ayrıca oyuncu, 100.000.-EUR tutarında alacağından feragat etmiştir. Böylelikle toplam olarak 1.700.000.-EUR tutarında transfer geliri elde edilmiştir."


Karadeniz ekibi, Mısırlı futbolcuyu 2022-23 sezonunda Aston Villa kulübünden 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etmişti.


Trezeguet, Al-Rayyan formasıyla bu sezon toplamda 16 maça çıkarken 3 gol atıp 3 asistlik performans sergiledi.





#Trabzonspor
#Trezeguet
#Transfer

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 TYT, AYT, YDT üniversite sınavı başvuru tarihleri