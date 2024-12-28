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TÜMOSAN Konyaspor’da Alanyaspor maçı hazırlıkları devam etti

TÜMOSAN Konyaspor’da Alanyaspor maçı hazırlıkları devam etti

15:5028/12/2024, Cumartesi
IHA
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TÜMOSAN Konyaspor’da Alanyaspor maçı hazırlıkları devam etti
TÜMOSAN Konyaspor’da Alanyaspor maçı hazırlıkları devam etti

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

TÜMOSAN Konyaspor’da Alanyaspor maçı hazırlıkları devam etti. Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma, pas çalışması ve üç grupta oynanan 5’e 2 ile başladı.


Futbolcular, daha sonra gruplara ayrılarak dönüşümlü olarak savunma-hücum organizasyon çalışması yaptı.


Yeşil-beyazlılar, akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile maç hazırlıklarına devam edecek.






#Tümosan Konyaspor
#Süper Lig
#Recep Uçar

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