TUR 2025’in 'Kraliçe'si tamamlandı: Kıran Zirvesi’ndeki mücadele nefes kesti

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, dördüncü etabın koşulmasıyla devam etti. Marmaris-Akyaka (Kıran) etabıyla bin 153 kilometre uzunluğundaki parkurun yarısı tamamlanmış oldu.





23 takımdan 159 sporcunun start aldığı “Kraliçe Etap” olarak adlandırılan 115,4 kilometrelik parkurda XDS Astana takımı performansı ile güne adını yazdırdı. Yarışta birinciliği XDS Astana’dan Vout Poels, ikinciliği de aynı takımdan Martin Lopez elde etti. Finişi üçüncü gören sporcu ise Team Picnic Postnl ekibinden Juan Guillermo Martinez oldu.





Marmaris’teki Blueport AVM önünden saat 12.55’te verilen startla başlayan etap, Akdeniz’in büyüleyici kıyı manzaralarından Ege’nin sarp yamaçlarına uzanan bir güzergâh boyunca sürdü. Zorlu Kıran Tırmanışı büyük mücadeleye sahne oldu. 908 metre rakıma ulaşan bu HC (Hors Catégorie) tırmanış, sadece etabın değil, TUR 2025 genel klasmanının da seyrini değiştirdi. Genel klasman iddiası taşıyan favoriler, Kıran Zirvesi’nde yaptıkları ataklarla büyük zaman farkları yaratmayı başardı.









Etap boyunca Gökçe, Akçapınar, Kızılağaç ve Ula gibi Muğla’nın göz alıcı noktalarından geçen peloton, doğa ile iç içe geçen inişli çıkışlı profilde mücadele etti. Etabın 35,3. kilometresindeki 1. kategori tırmanış, erken kopmalar için fırsat sunarken; 60,7. kilometredeki sprint kapısı sprinterler arasında kıyasıya bir rekabete sahne oldu. 79. kilometrede yer alan “Türkiye Güzellikleri Sprint Kapısı” ise hem görsel şölen sundu hem de beyaz mayo mücadelesine puan kazandırdı.





Etabın kaderini ise yarışın son 8,9 kilometresinde başlayan ve yüzde 10’un üzerine çıkan eğimlerle süren Kıran Tırmanışı belirledi. Taktik savaşlarının zirveye taşındığı bu bölümde, sadece güç değil, doğru zamanlama ve mental direnç de galibiyetin anahtarı oldu.





Marmaris-Akyaka (Kıran) parkuru, doğal güzelliklerin ve tarihi dokunun iç içe geçtiği bir yarış sunarken, bisiklet tutkunları hem sportif rekabete hem de görsel bir serüvene tanıklık etti. Etabın geçtiği güzergâhta yer alan Kızılağaç’taki antik kalıntılar, Ula’nın taş sokakları ve Akyaka’nın eşsiz doğası, yarışa ayrı bir boyut kattı.





TUR 2025 heyecanı tüm hızıyla devam ederken, gözler şimdi Marmaris-Aydın etabına çevrildi. 151 kilometrelik parkur 1 Mayıs Perşembe günü koşulacak. Kıran tırmanışında kazanılan puanların, bu etapta elde edilecek derecelerle beraber genel klasmanı büyük ölçüde şekillendirmesi bekleniyor.







