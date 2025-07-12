Türkiye 12 Yaş Altı Genel Kategori Satranç Takımı Avrupa'da ikinci oldu

Türkiye 12 Yaş Altı Genel Kategori Satranç Takımı, Slovenya'da düzenlenen 2025 Avrupa Genç Takımlar Satranç Şampiyonası'nda ikinci oldu, milli takım üst üste ikinci kez gümüş madalya kazandı.





Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Slovenya'nın Terme Catet şehrinde gerçekleştirilen 2025 Avrupa Genç Takımlar Satranç Şampiyonası sona erdi.





Şampiyonada 7 turun ardından CM Sarp Şahin, Mehmet Alper Çelebi, Ege Öz, Bora Şahin ve Alperen Gökçe'den oluşan 12 Yaş Altı Genel Kategori Milli Satranç Takımı, 10 puanla Avrupa ikincisi oldu. Milli takım bu kategoride üst üste ikinci kez Avrupa ikinciliğine imza attı.





CM Efe Yalçınkaya, IM Can Durak, FM Yankı Taşpınar, FM Taylan Rüzgar İnce ve FM Uygar Duruçay'ın hamle yaptığı 18 Yaş Altı Genel Kategori Milli Takımı ise 10 puan ile Avrupa ikincisi ile eş puan alarak dördüncü sırada yer aldı.





WFM Ceren Tırpan, Hena Karadaş ve Ada Zeynep Köken'den oluşan 18 Yaş Altı Kız Milli Takımı da 8 puanla beşinci sırada yer alırken, Melis Duru Kayğun, İdil İzan ve Ela Zeynep Doğan'ın mücadele ettiği 12 Yaş Altı Kız Kategorisi Milli Takımı ise 6 puan ile yedinci oldu.











