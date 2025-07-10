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Genç milli kanoculardan 3 madalya

Genç milli kanoculardan 3 madalya

11:3210/07/2025, الخميس
AA
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Milliler bayrağımızı Romanya'da dalgalandırdı.
Milliler bayrağımızı Romanya'da dalgalandırdı.

Milli sporcular, Romanya'da düzenlenen Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Durgunsu Kano Şampiyonası'nda 3 bronz madalya elde etti.

Türkiye Kano Federasyonu'nun açıklamasına göre Işılsu Karvan ve Özgenas Yıldız, K2 500 metre kategorisinde Avrupa üçüncüsü oldu ve Türkiye'ye bu kategorideki ilk Avrupa madalyasını getirdi.


Milli sporculardan Muhammet Sulak ve Hasan Saraç K2 1000 metre, Rahmi Karahan ise K1 500 metre kategorisinde bronz madalya kazandı.




#Türkiye Kano Federasyonu
#Işılsu Karvan
#Özgenas Yıldız
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