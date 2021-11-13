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Kerem Aktürkoğlu'ndan harika gol: Dünyaca ünlü yıldıza benzetildi

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda A Milli Takımımız sahasında Cebelitarık'ı konuk etti. Mücadeleye hızlı başlayan millilerimiz, 12. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı şık golle 1-0 öne geçti. Bu gol sonrasında genç oyuncu 'Fenomen Ronaldo'ya benzetildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye-Cebelitarık: Kerem Aktürkoğlunun attığı golü izle
A Milli Takımımızın gol sevinci

2022 Dünya Kupası eleme maçlarında A Milli Takımımız kritik virajda Cebelitarık ile karşılaştı. Mücadeleye oldukça hızlı ve tempolu başlayan milliler, karşılaşmanın 12. dakikasında Kerem Aktürkoğlu ile 1-0 öne geçti.

Rakiplerinden teker teker sıyrılarak ceza sahasına içine giren genç oyuncu, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda filleri havalandırdı. Bu gol sonrasında, eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Kerem'i 'Fenomen Ronaldo'ya benzetti.

İşte Kerem Aktürkoğlu hakkında yapılan yorumlardan bazıları;

Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gol;
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