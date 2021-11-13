Kerem Aktürkoğlu'ndan harika gol: Dünyaca ünlü yıldıza benzetildi

2022 Dünya Kupası eleme maçlarında A Milli Takımımız kritik virajda Cebelitarık ile karşılaştı. Mücadeleye oldukça hızlı ve tempolu başlayan milliler, karşılaşmanın 12. dakikasında Kerem Aktürkoğlu ile 1-0 öne geçti.

Rakiplerinden teker teker sıyrılarak ceza sahasına içine giren genç oyuncu, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda filleri havalandırdı. Bu gol sonrasında, eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Kerem'i 'Fenomen Ronaldo'ya benzetti.

İşte Kerem Aktürkoğlu hakkında yapılan yorumlardan bazıları;

Fenomen Ronaldo golü Kerem’den.. Muhteşem gol 🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷 — Nihat Kahveci 🇹🇷 (@NihatKahveci8) November 13, 2021

Afferin @keremakturkoglu ...

Golden ziyade o kalabalık arasına girme niyetin önemli 🔟✔️ REKLAM November 13, 2021

Kerem ile Burak’ın dk. 8 gibi yaptığı şey neydi öyle… Mükemmel…



Bunu hazırlamıştım ki,



Kerem yine neler yaptı öyle… Dk.11 gol geldi.

1-0 — OLCAY ÇAKIR (@OlcayCakirr) November 13, 2021

Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gol;