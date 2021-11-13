A Milli Takım'dan gol yağmuru: Avantajı ele geçirdik

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda A Milli Takımımız sahasında Cebelitarık'ı konuk etti. Averaj açısından çok önemli olan mücadeleyi millilerimiz 6-0 kazandı.
A Milli Takımımıza galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 38 ile 41. dakikalarda Halil Dervişoğlu, 65. dakikada Merih Demiral, 81. dakikada Serdar Dursun ve 84. dakikada Mert Müldür attı. Ayrıca Cebelitarık'da Jayce Olivero 22. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Letonya'nın da deplasmanda Norveç ile 0-0 berabere kalmasının ardından A Milli Takımız, grupta averajla ikinci sıraya yükseldi.
- Avantajı ele geçirdik
- Alınan bu farklı galibiyetimizin ardından A Milli Takımımız, Norveç ile olan 5 averaj farkını kapattı ve 1 gol fazlalıkla grupta ikinci sıraya çıktı. Son maçta A Milli Takımımız deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak. Norveç ise deplasmanda Hollanda'nın konuğu olacak.