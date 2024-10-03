UEFA Avrupa Ligi lig aşaması 2. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Hollanda ekibi Twente’ye konuk olacak. Sarı-lacivertlilerde Bright Osayi-Samuel kart cezalısı olması sebebiyle bu maçta forma giyemeyecek. Başarılı defans oyuncusu Çağlar Söyüncü sakatlığı kadroda yer almıyor. Twente ile daha önce 5 kez karşılaşan Kanarya bu maçların 3’ünden galibiyetle ayrıldı. Teknik direktör Jose Mourinho Avrupa Ligi’ne 2’de 2 yaparak yoluna devam etmek istiyor. İşte Twente - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…
TWENTE - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
TWENTE
1 Lars Unnerstall
2 Mees Hilgers
5 Bas Kuipers
17 Van Hoorenbeeck
28 Bart van Rooij
8 Youri Regeer
14 Sem Steijn
18 Michel Vlap
9 Van Wolfswinkel
10 Sam Lammers
30 Sayfallah Ltaief
FENERBAHÇE
40 Dominik Livakovic
50 Rodrigo Becao
6 Alexander Djiku
16 Mert Müldür
24 Jayden Oosterwolde
5 İsmail Yüksek
10 Dusan Tadic
34 Sofyan Amrabat
53 Sebastian Szymanski
9 Edin Dzeko
97 Allan Saint-Maximin