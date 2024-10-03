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Twente - Fenerbahçe Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Twente - Fenerbahçe Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

10:293/10/2024, Perşembe
G: 3/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Twente - Fenerbahçe Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler
Twente - Fenerbahçe Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

UEFA Avrupa Ligi lig aşaması 2. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Hollanda ekibi Twente’ye konuk olacak. Sarı-lacivertlilerde Bright Osayi-Samuel kart cezalısı olması sebebiyle bu maçta forma giyemeyecek. Başarılı defans oyuncusu Çağlar Söyüncü sakatlığı kadroda yer almıyor. Twente ile daha önce 5 kez karşılaşan Kanarya bu maçların 3’ünden galibiyetle ayrıldı. Teknik direktör Jose Mourinho Avrupa Ligi’ne 2’de 2 yaparak yoluna devam etmek istiyor. İşte Twente - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda Twente ile karşılaşacak. Bu akşam saat 22.00’de başlayacak karşılaşma
TRT SPOR
ve
tabii
ekranlarından naklen yayınlanacak. Twente - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

TWENTE - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

TWENTE

1 Lars Unnerstall

2 Mees Hilgers

5 Bas Kuipers

17 Van Hoorenbeeck

28 Bart van Rooij

8 Youri Regeer

14 Sem Steijn

18 Michel Vlap

9 Van Wolfswinkel

10 Sam Lammers

30 Sayfallah Ltaief

FENERBAHÇE

40 Dominik Livakovic

50 Rodrigo Becao

6 Alexander Djiku

16 Mert Müldür

24 Jayden Oosterwolde

5 İsmail Yüksek

10 Dusan Tadic

34 Sofyan Amrabat

53 Sebastian Szymanski

9 Edin Dzeko

97 Allan Saint-Maximin




#Twente
#Fenerbahçe
#UEFA Avrupa Ligi

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