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U19 derbisinde kazanan çıkmadı

U19 derbisinde kazanan çıkmadı

16:2221/05/2025, Çarşamba
AA
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İki takım puanları paylaştı.
İki takım puanları paylaştı.

19 Yaş Altı Elit A Ligi'nin 37. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray 2-2 berabere kaldı.

Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ndeki karşılaşmanın ilk yarısını sarı-kırmızılı ekip, 21. dakikada Ege Araç ve 42. dakikada Berk Kızıldemir'in golleriyle 2-0 önde kapattı.


Sarı-lacivertliler, Haydar Karataş'ın 48. ve 85. dakikada attığı gollerle beraberliği yakaladı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.


Galatasaray, bu sonuçla puanını 80'e çıkartarak 2. sırada yer aldı. Fenerbahçe ise 54 puanla 9. sırada kaldı.






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