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Spor

Udinese maç formalarını depremzedeler için açık artırmaya çıkarttı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Udinese, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedelere yardım maksadıyla maç formalarını açık artırma usulüyle satışa çıkardı.

15:12 . 13/02/2023 Pazartesi
AA
Tolgay Arslan

Tolgay Arslan

Tolgay Arslan'ın da formasını giydiği Udinese, Sassuolo maçının formalarını depremzedelere destek olmak için satışa çıkardı. Udinese Kulübünün internet sitesinden duyurduğu açıklamada, "Türkiye ve Suriye'yi etkileyen depremin yol açtığı büyük trajedinin ardından Udinese Calcio, depremden etkilenen iki ülkeye yardım etmek için gerekli fonların toplanmasına aktif biçimde katılmak istiyor. Kulüp, bu konuda gerekli işlemleri oyuncusu Tolgay Arslan sayesinde hemen başlattı." ifadeleri kullanıldı.



Bütün formalar imzalandı

Bir internet sitesi üzerinden dün başlatılan açık artırma usulü satış işleminin 18 Şubat'a kadar süreceği ve elde edilen gelirin Tolgay Arslan'ın yönlendirmesiyle bağışlanacağı belirtildi. Açık artırma usulü satışa çıkarılacak formaların Udinese'nin ligin 22. haftasında Sassuolo ile 2-2 berabere kaldığı maçta giyilen formalar olduğu ayrıca tüm oyuncular tarafından imzalanmış bir formanın da açık artırmaya çıkarılacağı bildirildi.


Açıklamada, "Udinese Calcio, tüm siyah-beyazlı taraftarların geniş katılımını umuyor. Hayatlarını, dostlarını, ailelerini ve evlerini kaybetmiş bu insanlara yardım için her birimize ihtiyacımız var. Onlara sırtımızı dönmeyelim." ifadeleri yer aldı.



#İtalya Serie A
#Tolgay Arslan
#Udinese
42 dakika önce
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Udinese maç formalarını depremzedeler için açık artırmaya çıkarttı
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