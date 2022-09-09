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UEFA Konferans Ligi paylaştı: Haftanın golü Hasan Ali Kaldırım'ın

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Medipol Başakşehir, önceki gün deplasmanda konuk olduğu İskoç ekibi Hearts'i 4-0 mağlup etti. Temsilcimizin maçtaki ilk golünü kaydeden Hasan Ali Kaldırım'ın golü ise, Konferans Ligi'nde haftanın golü seçildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
UEFA Konferans Ligi paylaştı: Haftanın golü Hasan Ali Kaldırımın
Hasan Ali Kaldırım

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Medipol Başakşehir, önceki gün deplasmanda konuk olduğu İskoç ekibi Hearts'i 4-0 mağlup etti. Temsilcimizin maçtaki ilk golünü kaydeden Hasan Ali Kaldırım'ın golü ise, Konferans Ligi'nde haftanın golü seçildi.

Konferans Ligi'nin haftanın golü paylaşımını alıntılayan Başakşehir, "Konferans Ligi'ne sağlam bir giriş yapıyoruz. Haftanın golü Hasan Ali Kaldırım'dan geliyor." ifadelerine yer verdi.

İşte o gol:
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