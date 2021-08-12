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UEFA Süper Kupa Chelsea'nin

UEFA Süper Kupa'da normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta Villarreal'e penaltı atışlarında 6-5 üstünlük sağlayan Chelsea, şampiyon oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
UEFA Süper Kupa Chelseanin
UEFA Süper Kupa'nın sahibi Chelsea oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Villareal karşı karşıya geldiği UEFA Süper Kupa maçında, İngiliz ekibi Chelsea rakibini penaltı atışları sonunda mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Maçtan dakikalar

Chelsea Menajeri Thomas Tuchel; Mendy, Zouma, Chalobah, Rüdiger, Kante, Kovacic, Hudson-Odoi, Ziyech, Havertz, Alonso, Werner ilk 11'ini sahaya sürdü.

Villarreal'de ise teknik direktör Unai Emery; Asenjo, Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza, Trigueros, Capoue, Alberto Moreno, Pino, Dia, Moreno 11'ine şans verdi.

İngiliz temsilcisi maça etkili başladı. 6. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşuna iyi yükselen Werner, kaleci Asenjo'ya takıldı.

Sessizliği 27. dakikada Ziyech bozdu. Havertz'in ortasına penaltı noktası üzerinde dokunan Ziyech, Chelsea'yi 1-0 öne geçirdi.

Chelsea 36. dakikada ikinci gole çok yaklaştı. Ceza sahasında müsait durumda vuruşunu yapan Zouma, çerçeveyi bulamadı.

Villarreal, 45+2'de direğe takıldı. Alberto Moreno'nun ceza sahasında yaptığı vuruş üst direkten geri döndü.

51. dakikada bir kez daha direkler Villarreal'e engel oldu. Mendy'nin kısa düşen pasında topla ceza sahasına giren Gerard Moreno, direkleri geçemedi.

İspanyol ekibinin baskısı 73. dakikada sonuç verdi. Dia'nın pasında vuruşunu yapan Gerard Moreno, skora dengeyi getirdi.

Karşılaşmanın normal süresinde başka gol sesi çıkmadı ve uzatma dakikalarına gidildi.

Chelsea'de Pulusic, 100. dakikada savunmadan seken topu tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

Uzatma dakikalarında Chelsea bir kez daha gole yaklaştı. 108. dakikada Pulusic'in ara pasında ceza sahasına giren Mount, çaprazdan yaptığı vuruşta Asenjo'yu geçemedi.

Mücadelenin uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmadı ve kazananı seri penaltı atışları belirledi.

  • Thomas Tuchel, penaltı atışları öncesinde kaleci Mendy'i oyundan alarak Kepa'yı sahaya sürdü.

Chelsea'de Azpilicueta, Alonso, Mount, Jorginho, Pulisic, Rüdiger atışları gole çevirirken, Havertz penaltıyı kaçırdı.

Villarreal'de ise Gerard Moreno, Estupinan, Gomez, Raba, Foyt penaltılarda gol sevinci yaşadı, Mandi ve Albiol fileleri havalandıramadı.

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