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Spor

ÖZET | Ümraniyespor-Konyaspor: 2-2

Ümraniyespor, iki kez öne geçtiği maçta skoru koruyamadı ve Konyaspor ile berabere kaldı. Ümraniyespor-Konyaspor maç özeti ve gollerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

15:31 . 2/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
İki takım puanları paylaştı.

İki takım puanları paylaştı.

Süper Lig'in 27. haftasında Ümraniyespor ile Konyaspor karşı karşıya geldi.


Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.


İstanbul temsilcisinin gollerini, 62. dakikada kendi kalesine Kahraman Demirtaş ve 89. dakikada Onur Ayık kaydetti. Yeşil-beyazlı takım bu gollere 82. dakikada Mame Diouf ve 90+7. dakikada Soner Dikmen ile cevap verdi.


Konyaspor bu beraberliğin ardından puanını 35'e, Ümraniyespor ise puanını 23'e yükseltti.


Ümraniyespor-Konyaspor maç özetini izlemek için

Ümraniyespor-Konyaspor maç özeti


Mücadelenin ilk dakikasında ev sahibi takım gole yaklaştı. Kartal Kayra'nın sağ kanattan kullandığı kornerde, Epureanu altı pas önünde kafayı vurdu, kaleci Sehic'in müdahale ettiği top yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.


40. dakikada gelişen Konyaspor atağında sol kanatta topla buluşan Moreno açısını düzeltip şutunu attı, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.


Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.


62. dakikada Ümraniyespor öne geçti. Sol kanattan Mrsic'in altı pas önüne gönderdiği topa Konyaspor savunmasında Kahraman Demirtaş ters bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 1-0.


75. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında sol kanattan Onur'un arka direğe yaptığı ortaya Umut Nayır gelişine vurdu, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.


82. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Muriç'in arka direğe yaptığı ortada Diouf kafayı vurdu, yere de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.


89. dakikada Ümraniyespor bir kez daha öne geçti. Konyaspor savunmasında Kahraman Demirtaş'ın kafayla kalecisine göndermek istediği topu araya girip kapan Onur Ayık, düzgün bir vuruşla kalecinin yanından meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-1.


90 7. dakikada Konyaspor beraberlik golünü buldu. Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ceza sahasına yaptı ortaya penaltı noktası önünde Soner Dikmen kafayı vurdu, kalecinin de müdahale ettiği top ağlara gitti: 2-2.


Karşılaşma 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.







#Süper Lig
#Ümraniyespor
#Konyaspor
15 dakika önce
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