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Spor

Umut Meraş Beşiktaş'tan ayrıldı: İşte yeni takımı

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki sol bek oyuncusu Umut Meraş, siyah-beyazlı camiaya veda etti. Tecrübeli futbolcu, Süper Lig'in yeni ekibiyle anlaşma sağladı.

17:14 - 1/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 17:26 - 1/07/2024 Pazartesi
Umut Meraş, Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamadı.
Umut Meraş, Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamadı.

Beşiktaş ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Umut Meraş, sosyal medya hesabından bir veda metni yayımladı.


28 yaşındaki oyuncu veda metninde, "Değerli Beşiktaş Camiası, üç sezonda birlikte iki kupa kazandığımız Beşiktaş’ı en iyi şekilde temsil etmek için forma şansı bulduğum her maçta elimden gelenin en iyisini yapmak adına çok çalıştım. Her zaman bulunduğum yerin ağırlığını bilerek karakterimden ödün vermeden Beşiktaş için mücadele ettim. Başkanımız ve yönetimimize, teknik ekibimize, kıymetli takım arkadaşlarıma ve değerli kulüp çalışanlarımıza emekleri için çok teşekkür ederim. Bu camianın üyesi olduğum her an bana sevgilerini gösteren, iyi günümde kötü günümde beni destekleyen Büyük Beşiktaş taraftarlarına da en derin samimiyetimle yürekten teşekkürlerimi sunarım. Hepiniz kalbimde olacaksınız, sizleri seviyorum. En içten sevgi ve saygılarımla" ifadelerini kullandı.


Umut Meraş'ın Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor'a transfer olması bekleniyor.


2021-2022 sezonunda transfer olduğu Beşiktaş ile tüm kulvarlarda 60 maça çıkan Umut Meraş, 2 asistlik katkı sağladı.






#Beşiktaş
#Umut Meraş
#Eyüpspor
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