Enner Valencia açılış maçında yıldızlaştı

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Enner Valencia, 2022 Dünya Kupası'nın ilk maçında ülkesi Ekvador formasıyla Katar'a karşı oynadı.

33 yaşındaki futbolcu mücadelenin ilk otuz dakikalık bölümünde biri penaltıdan olmak üzere üç gol kaydetti. Valencia'nın bir golü ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken, iki golü ise geçerli sayıldı. Valencia, aynı zamanda 2022 Dünya Kupası'nın ilk golünü kaydeden isim olarak tarihe geçti.

Enner Valencia'nın Katar'a attığı goller: Valencia gol izle

Enner Valencia'nın Katar ağlarına gönderdiği goller:

⚽GOOOLL!! 2022 Dünya Kupası'nın açılış golü Fenerbahçeli Enner Valencia'dan geldi! pic.twitter.com/v8Qpc3OOJd — TRT Spor (@trtspor) November 20, 2022

⚽GOOOLL!! Katar'da Enner Valencia şov!! Mükemmel bir kafa vuruşu, Ekvador farkı ikiye çıkardı... pic.twitter.com/l2hwHOP6mb REKLAM November 20, 2022

Fenerbahçe'den göndermeli paylaşım

Fenerbahçe Kulübü, Enner Valencia'nın kaydettiği gollerin ardından sosyal medyada gündem yaratan bir paylaşım yaptı. Sarı-lacivertli kulüp yaptığı paylaşımda Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo'nun fotoğrafına Valencia'yı da ekledi. Bu paylaşım kısa süre içerisinde milyonlarca beğeni topladı.