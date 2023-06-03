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Spor

Valencia rekor peşinde

Süper Lig'de attığı 29 golle Fenerbahçe forması altında bir sezonda en fazla gol kaydeden oyuncu rekorunu egale eden Enner Valencia, Galatasaray ile yapacakları derbide bu rekoru kırmak için sahaya çıkacak. Valencia, sarı-kırmızılı takıma gol atamama şanssızlığını da kırmak istiyor.

Haber Merkezi
09:51 . 3/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Enner Valencia'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Enner Valencia'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Ligde bu sezon attığı 29 golle Fenerbahçe formasıyla bir sezonda en fazla gol atan oyuncu rekorunu egale eden Ekvadorlu golcü Enner Valencia, Galatasaray derbisinde de rakip ağları sarsarak sarı-lacivertli kulübün tarihine adını yazdırmak istiyor. Fenerbahçe formasıyla, Galatasaray derbisinde golü bulunmayan Valencia hem şanssızlığını kırmak hem de 30 gole ulaşarak, sarı-lacivertli kulüp tarihinin en golcü oyuncusu olmayı hedefliyor.


Bu sezon ikinci yarıda Beşiktaş derbisinde ve Trabzonspor maçında fileleri havalandıran Valencia, Galatasaray derbisinde de gol atmayı hedefliyor. Ligde son 2 maçta da gol atan Valencia derbide de gol atmak istiyor.


Takımın kazanması daha önemli

"Gol atmak forvet oyuncularını ekstra motive ediyor" diyen Valencia, "Hedefimiz sezonu Galatasaray galibiyetiyle tamamlamak. Derbide gol atmak ve Fenerbahçe tarihine adımı yazdırmak istiyorum. Umarım gol atarım, ancak benim gol atmamdan önemli olan takımın kazanması" ifadelerini kullandı.


Haaland ve Kane'i takip ediyor

Valencia, Avrupa'nın 5 büyük liginde Manchester City'nin golcüsü Haaland ve Tottenham'ın yıldızı Harry Kane'in ardından 3. sırada yer alıyor. Norveçli yıldız golcü 35 maçta 36 gol atarken, Kane 38 maçta 30 gol kaydetti. Valencia da 30 maçta 29 kez fileleri havalandırdı. Valencia, gol başına dakika istatistiğinde ise 76 dakikada bir gol katkısıyla tüm rakiplerini geride bırakarak, Avrupa liglerinde ilk sırada yer alıyor.






#Fenerbahçe
#Enner Valencia
#Galatasaray
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