Valerien Ismael takviye bekliyor

Beşiktaş’ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, teknik direktör Valerien Ismael, imzaların bir an önce atılmasını istiyor. Kulübede elinin zayıf olduğunu düşünen Fransız teknik adam, bu konuda yönetimin elini çabuk tutmasını istiyor.

Beşiktaş yönetimi de stoper, orta saha ve kanat bölgesine takviye yapmak için çalışırken, Dele Alli konusunu imza aşamasına getirdi. Sportif direktör Ceyhun Kazancı, hem oyuncu hem de kulübü Everton ile temaslarını sürdürüyor. Dele Alli’yi kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, sözleşmeye satın alma opsiyonu da koydurmak istiyor. Bu transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Stoper istiyor

Teknik direkötr Valerien Ismael, yönetimden 2 stoper istiyor. Süper Lig’in başlaması ile eksikleri net olarak gören 46 yaşındaki çalıştırıcı, Welinton’un durumunun da netleşmesini bekliyor.

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Siyah-beyazlılar, Djurgarden forması giyen Isak Hien’i listesine eklemişti. Ancak, İsveçli futbolcunun Verona’ya transferinin bitmek üzere olduğu öğrenildi.

Koray Günter’in ismi de gündeme gelebilir. Daha önce yapılan görüşmelerde Koray’ın istediği istediği ücret Beşiktaş’a yüksek gelmişti.

Samy Mmaee için de temaslarını sürdüren Beşiktaş, Faslı oyuncu ve kulübü Ferencvaros ile anlaşmak üzere.

Kanatlara iki aday

Beşiktaş’ın eksik gördüğü ve takviye etmek istediği bölgelerden olan kanatlar için yeni isimler gündeme geliyor.

Siyah-beyazlılar, sol kanat bölgesi için daha önce temas kurduğu Jacob Ondrejka’yı tekrar gündemine aldı. Ondrejka dışında Amad Diallo transferi için de görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, 2 isimden birini almak istiyor.

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Ondrejka için Elfsborg ve Fildişili Diallo için Manchester United ile temaslar sürüyor.