Spor Vitor Pereira Emre Belözoğlunun prensini kamptan gönderdi
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Vitor Pereira Emre Belözoğlu'nun prensini kamptan gönderdi

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira, Topuk Yaylası kampından gönderilecek isimleri belirledi. Kamptan ayrılan isimleri belirleyen Portekizli teknik adamın tercihleri arasında dikkat çekici isimler var.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vitor Pereira Emre Belözoğlunun prensini kamptan gönderdi
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe Sportif Direktörlüğü görevi sırasında sarı lacivertlilerin birçok transferinde başrolde yer almıştı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Sarı lacivertlilerin Portekizli teknik direktörü Vitor Pereira, yoğun geçen kampta kadroyla ilgili eksilmeye gitti.

Tecrübeli çalıştırıcı kiralık verilmesini istediği ve şu an için A Takım'da oynamaya yeterli olmayan futbolcuları kamp kadrosundan çıkarttı.

Vitor Pereira'nın kamp kadrosundan çıkarttığı isimler arasında Altınordu'dan büyük beklentilerle alınan Barış Alıcı ve Emre Belözoğlu'nun prensi olarak adlandırılan İsmail Yüksek de yer aldı.

Pereira'nın Topuk Yaylası kampı kadrosundan çıkarttığı isimler şöyle;

  • - Barış Alıcı
  • - Melih Bostan
  • - Murat Sağlam
  • - Emir Miray Köksal
  • - İsmail Yüksek

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