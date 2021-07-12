Spor Vitor Pereira yıldız oyuncunun satılmasını veto etti Sakın satmayın
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Vitor Pereira yıldız oyuncunun satılmasını veto etti: Sakın satmayın

Gelecek sezonun hazırlıklarına Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam eden Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, yönetimden Attila Szalai'nin satılmamasını istedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vitor Pereira, Fenerbahçede Attila Szalainin satılmasını veto etti
Vitor Pereira ile 2 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Sarı-lacivertli takımda teknik direktör Vitor Pereira'nın, yönetime sunduğu rapor ortaya çıktı. Portekizli hocanın isteği üzerine Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Emir Miray Köksal ve Murat Sağlam kamptan ayrılarak İstanbul'a gönderildi. Aynı zamanda bazı oyunculara gelen teklifler de değerlendirmeye alındı.

"Szalai satılmasın"

Fanatik'in haberine göre Vitor Pereira, Fenerbahçe yönetiminden Attila Szalai'nin satılmamasını istedi. Portekizli hoca, EURO 2020'de dikkatleri en çok çeken oyunculardan birisi olan Macar stoperin, takım için çok önemli olduğunu vurguladı.

  • Pereira'nın yönetime, "Yola şampiyonluk hedefiyle çıkıyoruz. Szalai de en iyi oyuncularımızdan biri. Bu yolda en büyük katkı alacağımız isimlerin başında gelecek. Şampiyonluk hedefi için Szalai bana lazım. Kulübün menfaatleri tabii ki önemli ancak bana göre teklif ne kadar iyi olursa olsun, bu sezon Szalai’nin bizimle kalması gerekiyor" dediği iddia edildi.

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